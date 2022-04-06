KMÜ'lü öğrenciler fidan dikti

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Tema Öğrenci Topluluğu tarafından 'fidan dikimi' etkinliği düzenlendi.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi 'İlim Kapısı' önünde gerçekleştirilen fidan dikimi programına gönüllüler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fidan dikimi etkinliğinde, karaçam ve göknar türlerinden oluşan 120 fidanın toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanlara can suyunun verilmesinin ardından program sona erdi.

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