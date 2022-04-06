Karaman'da plastik fabrikasında yangın (2)

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1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere Orman İl Müdürlüğü ekipleri de müdahale ederken, TOMA da kullanıldı. Çevre il ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden 1 işçi ise dumandan etkilendi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), işçiye ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen diğer işçilere ise ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-04-06 13:14:08



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