Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

KONTROL ALTINA ALINDI
Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi. Fabrika işçileri de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek oldu.
Yangın, 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı.
Öte yandan Vali Mehmet Alpaslan Işık, fabrikaya gelip, incelemelerde bulundu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-04-06 14:15:45
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