Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi. Fabrika işçileri de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek oldu.

Yangın, 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı.

Öte yandan Vali Mehmet Alpaslan Işık, fabrikaya gelip, incelemelerde bulundu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-04-06 14:15:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.