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Karaman’da köpük ve plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın ancak 2.5 saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi Yangın söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi ise dumandan etkilendi Yangın söndürme çalışmalarını Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da yakından takip etti

İHA

Karaman’da köpük ve plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın ancak 2.5 saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi Yangın söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi ise dumandan etkilendi Yangın söndürme çalışmalarını Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da yakından takip etti

Karaman’da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) köpük ve plastik malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2.5 saat süren çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi ise dumandan etkilenirken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde köpük ve plastik malzemeleri üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak OSB ait itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının kısa sürede rüzgarından etkisiyle büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden istenen itfaiye ekipleri ile AFAD, emniyete ait TOMA aracı ve diğer fabrikalara ait söndürme arazözleri de katılarak destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi ise yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişilere olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 2.5 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı kısmı tamamen çöken fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen fabrikada milyonlarca lira zarar olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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