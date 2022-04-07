Karaman’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesinin yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Karaman Belediyesine bağlı ekiplerimiz şehrin birçok bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı’nda orta refüj ve parke yürüyüş yolu çalışması, Otogar çevre düzenlemeleri, Organize yolu ile Esnaf ve Sanatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arası 500 metre uzunluğunda 500’lük 2. etap kanalizasyon çalışması, Şehit Fethi Sekin Bulvarı’nda yağmur suyu şebeke ve rögar yapımı, Şehit Muhammed Yalçın ve Şehit Fethi Sekin bulvarının kesiştiği noktada kaldırım ve otopark çalışması, Mümine Hatun Mahallesi’nde park çalışması, Şehit Hamza Çetin Bulvarı’nda orta refüj toprak tesviyesi ve gül dikimi, parklarda çim biçme ve yabancı ot temizliği ile otobüs duraklarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor" denildi.

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