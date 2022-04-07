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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da kanser farkındalık ağacı oluşturuldu

İHA

Karaman’da kanser farkındalık ağacı oluşturuldu

Karaman’da 17 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Binası girişine “Kanser farkındalık ağacı” oluşturuldu.
KETEM kanser haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Halkımızın kanser konusunda farkındalığını artırmak, kanser hakkında sağlık okuryazarlığını sağlamak ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla, ülkemizde her yıl '17 Nisan Ulusal Kanser Haftası' olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılmakta, kanserde erken tanı ve korunma yöntemleri hakkında toplum bilgilendirilmektedir. Bu sebeple Müdürlüğümüz Kanser Birimi tarafından hazırlanan ve KETEM girişine yerleştirilen 'Kanser Farkındalık Ağacı' ile halkımıza, kanser taramalarınızı geç kalmadan yaptırın, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı yaşayın, mesajını vermek istedik. Sağlık Bakanlığı tarafından, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, koruyucu hekimlik uygulamaları çerçevesinde, kanser taramaları yapılmaktadır. Bu taramalarla, kanser erken dönemde tespit edilerek, tamamen iyileşme sağlanmakta ve daha az yan etkisi olan ilaçlar ve girişimler uygulanarak hastalık tedavi edilmektedir. Bu amaçla Karaman’da 2009’dan bu yana Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ve Aile Hekimliği Birimlerinde kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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