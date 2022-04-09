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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi

İHA

Karaman’da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir otomobilin bagajında otların arasına saklanmış çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde ikamet eden D.B'nin (42) elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, şahsın aracını ErmenekGüneyyurt karayolu üzerinde durdurarak arama yaptı. Aramada bagajda otların arasına poşetle saklanmış üzerinde figür bulunmayan 20 obje, 13 sikke, 3 yüzük, 2 cam obje, balık figürü, heykel başı, mühür, haç, yaprak figürü, zincirli kanca ve geyik boynuzu figürü ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, D.B. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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