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Cinayete azmettirmekten 'müebbet hapis' cezası olan hükümlü, çiftlikte yakalandı

DHA

Cinayete azmettirmekten 'müebbet hapis' cezası olan hükümlü, çiftlikte yakalandı


Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-  KARAMAN'da büfe işleten Mehmet Öcal'ın (32), öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve hakkında müebbet hapis cezası kararı bulunan İlhan Baysal (34), kaldığı çiftlikte yakalandı.
Olay, 2 Kasım 2020'de Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi.  İş yerini kapatmak üzere olan Mehmet Öcal, tüfekle düzenlenen saldırı sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan ve yere yığılan Öcal da, tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Yaralı Öcal, kaldırıldığı  Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 
2 BİN 422 SAATLİK GÖRÜNTÜLÜ İNCELENDİ 
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurdu. Özel ekip, saldırının bulunduğu bölge ve şüphelinin kaçtığı güzergahtaki 59 güvenlik kamera kayıtlarındaki 2 bin 422 saatlik görüntüleri saniye saniye inceledi. Yapılan incelemede bir otomobilin, o bölgede yaklaşık 1 saat boyunca gezdi saptandı. Araçla keşif yapılmış olabileceği üzerinde duran polis, aracın Mustafa Y.'ye (39) ait olduğunu, içinde de Mehmet A.(21) ve Abdurrahman E.'nin (37) olduğunu belirledi.  
96 GÜN SONRA YAKALANDILAR 
3 kişiyi teknik ve fiziki takibe alan polis, şüpheleri adeta adım adım izledi. Temasa geçtikleri kişiler, olay gününde giydikleri kıyafetlere varana kadar en ince ayrıntısına kadar tespit edildi. 96 gün süren çalışmanın ardından Mustafa Y., Mehmet A., Abdurrahman E.  ve olaya karıştığı öne sürülen Ali Özüylasi, İlhan Baysal, Cihan B. (26) ve Murat G.'nin (34) aralarında bulunduğu 14 kişi  6 Şubat 2021'de düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 14 kişiden 7'si polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
5 KİŞİ TUTUKLANDI  
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., Ali Özüylasi, İlhan Baysal, Abdurrahman E., Mustafa Y.,  tutuklandı. Şüphelilerden İlhan Baysal, Abdurrahman E. ve Mustafa Y.,  Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yargılamanın sona ermesinin ardından Mehmet A. 25 yıl, azmettirici olduğu öne sürülen Ali Özüylasi ve İlhan Baysal da müebbet hapis cezası aldı. Hapis cezası nedeniyle hakkında  yaklaşık 3 aydır yakalama kararı bulunan İlhan Baysal, dün gece Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir çiftlikte gözaltına alındı. Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Baysal'ın bugün adliyeye sevk edilip, hakkındaki hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi. (DHA)
  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2022-04-10 11:45:42

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