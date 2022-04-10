TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Karaman FK, sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK’yi 20 mağlup etti.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Miraç Berk Kölemen xx, Aykut Yılmaz xx

Karaman FK: Kemal Mert xx, Arda Kürşat x (Batuhan dk. 58 x), Ömer Faruk xx, Ahmet Karaman xx, Selahattin Enes xxx (Emirhan dk. 81 ?), Abdullahi Ali Jama x, Burak Gürler xxx (Emrullah dk. 81 ?), Süleyman xx, Bekir xx, Hami xx (Mehmet Emre dk. 72 x), Yunus xx

Başkent Gözgözler Akademi FK: Abdülbedi x, Erkam x, Tibet x (Hacı Ahmet dk. 72 x), Halilcan x, Muhammed Şükrü x, Hakan x (Murat dk. 87 ?), Asım x (Talha Reşat dk. 46 x), Muhammed Enes x, Selahattin Seyhun x (Ali Bingöller dk. 90 ?), Hejar x, Mertcan x

Goller: Selahattin Enes (dk. 24), (Burak dk. 63 pen.) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Bekir (Karaman FK), Halilcan, Hacı Ahmet (Başkent Gözgözler Akademi FK)

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