Üniversite öğrencilerinden polislere çiçekli pastalı sürpriz

Karaman’ın Ermenek ilçesinde üniversite öğrencileri, "Polis Haftası" dolayısıyla her gün yurt girişinde öğrencilerin huzur ve güvenliği için uygulama yapan polislere çiçekli, pastalı sürpriz yaptı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Ermenek Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, gece görevde olan polislere ‘Polis Haftası’ sürprizi yaptı. Her gün öğrenci yurt girişinde, öğrencilerin huzur ve güvenliği için uygulama yapan polislere öğrenciler çiçekli, pastalı sürpriz yaptı. Gün içinde organize olan öğrenciler, akşam saatlerinde üniversitenin bahçesinde toplandı. Görev ve rol dağılımı yapan öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede Ermenek MYO bahçesine gelen polisler, yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubunu ellerinde çiçek ve pastayla görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler çiçeği verdikleri polislere kestikleri pastayı da ikram etti. Öğrencilere, sizler için 7/24 görevdeyiz’ diyen polis memuru Metin Kenan, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerine bu nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kadar emek vermişler. Bu kadar kişi toplanmışlar, bu saate kadar beklemişler, hepsine çok çok teşekkür ediyorum“ dedi.

Öğrencilerden Deniz Almaz ise, "Bizleri karda kışta her türlü soğukta, havanın sıfırın altına düştüğü günlerde bile yalnız bırakmayan, güvende huzurumuzu sağlayan emektar polislerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gençler adına hepsine minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz, onların Polis Haftasını kutluyoruz" diye konuştu.

Günün hatırına polislerle bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, müzik eşliğinde kısa bir süre oynadı.

