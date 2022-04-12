Karaman’da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu

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Karaman’da şiddetli fırtınaya dayanamayan çardağın çatısı yerinden sökülerek uçtu.

Olay, merkeze bağlı Göztepe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Osman Altay’a ait olan çardağın çatısı dün gece çıkan şiddetli fırtınaya dayanamayarak yerinden söküldükten sonra yaklaşık 20 metre ileriye uçtu. Tonlarca ağırlığındaki çatının uçması esnasında bölgede kimsenin bulunmaması doğabilecek can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Olayın duyulmasının ardından köye giden Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, uçan çardakta incelemelerde bulunarak çiftçi Osman Altay’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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