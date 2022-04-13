KMÜ’de yüzlerce öğrenci iftar sofrasında buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

KMÜ Spor Salonunda İslami İlimler Fakültesi yönetimi tarafından fakülte öğrencileri için hazırlanan iftar programına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sefa Lök, Genel Sekreter Vekili İbrahim Karagöz, fakülte personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce öğrenci aynı anda iftar yapmanın sevincini yaşadı.

Ramazan ayının rahmeti, feyzi, mağfireti, affı ve bereketinin tüm İslam âleminin ve tüm insanlığın üzerinde olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofra etrafında buluşmasını sağlayan iftar programlarının düzenlenmesinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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