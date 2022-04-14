Karaman’da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde jandarma ekipleri, D.Ş'nin (53) Yerbağ köyü, Çakal mevkisinde kaçak kazı yaptığı yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Zaman kaybetmeden bölgeye giden ekipler şahsı kazı yaparken yakaladı. Ekipler olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ile şüphelinin üzerinde 1 adet gümüş yüzük, 1 adet define ararken kullanıldığı düşünülen siyah iple bağlanmış çeyrek altın, 1 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve 2 adet obje ele geçirdi. Jandarma komutanlığına götürülen şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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