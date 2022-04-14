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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

İHA

Karaman’da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde jandarma ekipleri, D.Ş'nin (53) Yerbağ köyü, Çakal mevkisinde kaçak kazı yaptığı yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Zaman kaybetmeden bölgeye giden ekipler şahsı kazı yaparken yakaladı. Ekipler olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ile şüphelinin üzerinde 1 adet gümüş yüzük, 1 adet define ararken kullanıldığı düşünülen siyah iple bağlanmış çeyrek altın, 1 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve 2 adet obje ele geçirdi. Jandarma komutanlığına götürülen şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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