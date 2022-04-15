Karaman’da üniversite öğrencilerine kıyafet yardımı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi hayırseverlerin yardımlarını öğrencilerle buluşturuyor.

Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Yunus Emre Kültür Evi’nde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapılıyor. Yardımseverlerin verdiği kullanılmamış ya da az kullanılmış kıyafetler, yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuluyor. Rektör Prof. Dr. Namık Ak’ın eşi Mürşide Ak’ın öncülüğünde başlatılan kıyafet yardımı kampanyasından başta yabancı uyruklu öğrenciler olmak üzere çok sayıda öğrenci faydalanıyor.

Böylesine hayırlı ve değerli bir çalışmaya vesile olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mürşide Ak, “Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Bilindiği üzere, atık halindeki kumaşlardan yeni kıyafetler üretmiş ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediğimiz defile ile bu kıyafetlerin tanıtımını yapmıştık. Şimdi de Yunus Emre Evi’nde yardımseverler tarafından bize ulaştırılan kullanılmamış ve çok az kullanılmış kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere bedelsiz dağıtıyoruz. Bunun için Yunus Emre Evi’nde teşhir ve dağıtım odası düzenledik. Öğrencilerimiz bir konfeksiyondan kıyafet alır gibi ihtiyaç duydukları eşyaları buradan temin edebiliyor. Bu yardım çalışmamıza destek veren katkı sağlayan yardımseverlere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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