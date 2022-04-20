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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı inşaattan düşen işçi ölümden döndü

İHA

Karaman'da çalıştığı apartman inşaatının birinci katından düşen işçi ölümden döndü.

Çalıştığı inşaattan düşen işçi ölümden döndü

Karaman’da çalıştığı apartman inşaatının birinci katından düşen işçi ölümden döndü.
Olay, Valide Sultan Mahallesinde yapımı devam eden apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta sıva ustası olarak çalıştığı öğrenilen Hüseyin K. (55), bastığı demir iskeleden biranda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek 1’nci kattan zemine düştü. Arkadaşının düştüğünü gören diğer işçiler hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı işçi, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafası kanayan ve ayağında ağrı olduğu öğrenilen işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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