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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Işık, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonunda 20 mahalle muhtarı, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına yapılan çalışmalarla ve güncel konularla ilgi kısa bilgilendirmelerde bulunarak başlayan Vali Işık “Zor şartlarda ve aynı zamanda bereketli bir kış geçirildiğini bu durumun ilimize ve çiftçilerimize güzel bir şekilde yansıyacağını ifade etti. Konuşmasında, Türkiye’de korona vaka sayılarının dün itibariyle 4 bin seviyelerinde seyrettiğini belirten Işık, “Başından bu yana sizlerle ortak olarak yürüttüğümüz mücadelede yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Elhamdülillah ilimizde çok büyük sorun yaşamadık sağlık sektörümüzü herhangi bir sıkıntıya sokmadık, zaman zaman yer doluluğu anlamında zorlansalar da sağ olsunlar özveriyle çalıştılar onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasının devamında muhtarlara seslenen Vali Işık, "Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz, yaptığınız yardımları biliyoruz. Vakıf aracılığıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor. Mahallelerinizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa bizimle irtibata geçin. Amacımız vatandaşlarımızın Ramazan ayını rahat geçirebilmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla ilgili Şube Müdürü Doğan Yeni tarafından yapılan bilgilendirme sunumu ve "AFAD Acil" adlı mobil uygulama hakkında katılımcılara İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han tarafından yapılan bilgilendirmeyle devam eden toplantı, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın sorun ve taleplerini iletmek isteyen muhtarlara sırasıyla söz vermesinin ardından sona erdi.

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