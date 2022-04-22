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Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (2)

DHA

Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (2)


BAKAN VARANK, ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNU İNCELEDİ
Karaman'daki programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi yapılan elektrikli araç şarj istasyonunu inceledi. Programda konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:
''Tabii Karaman aslında tarımdaki güçlü varlığıyla biliniyor ve buna dayalı tarımsal sanayisiyle biliniyor. Ama buradaki makina imalatçıları, farklı sektörlerde çalışan firmalarımız da tabii ki hem bizim gururumuz olmaya hem Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. İşte bugün burada Karaman'da bir firmamızın ürettiği yüksek hızlı şarj, elektrikli araç şarj istasyonunun önünde duruyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yozgat'a gitmiştik. Orada balistik sektöründeki değerli bir firmayı gezmiştik. Bugün Karaman'dayız. İşte Karaman'da yüksek hızlı şarj istasyonu üreten firmamızı ziyaret ediyoruz. Bu yanımızda gördüğünüz yüksek hızlı şarj istasyonu, yüzde 52 yerliliğe sahip. Yerli malı vergisi alabilecek ve önümüzdeki dönemde elektrikli araçların yaygınlaştırılması için Türkiye'de kurulacak yüksek hızlı şarj istasyonlarından bir tanesi olabilecek bir ürün.''
'BENİM DİLİM AYRIŞTIRICI DEĞİL' 
Anadolu sermayesinin üretim gücüne inandıklarını belirten Bakan Varank, ''Zaman zaman ben, 'birileri istemese de', 'birileri beğenmese de' diye ifadeler kullanıyorum. Bunu çok ayrımcı bulan insanlar oluyor.  Yozgat dediğimizde burun kıvıranlar, Karaman dediğimizde dudak bükenlerin aslında Anadolu sanayisinin neler yapabildiğini görmeleri gerekiyor. Bu manada da benim dilim ayrıştırıcı değil. Karaman'a, Yozgat'a dudak bükenlerin tavırları aslında Türkiye açısından ayrıştırıcı bir tavır, ayrıştırıcı bir dil.'' diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karaman Salih BÜYÜKSAMANCIMuammer ŞEN
2022-04-22 18:30:33

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