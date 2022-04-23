Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (4)- Yeniden



Salih BÜYÜKSAMANCI-Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına tepki iddiasıyla faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili, ''İşte şimdi çıkmış evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor. Yalanla şov yapıyor. Değerli kardeşlerim, çıkıyor diyor ki; 'Bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kesik'. Külliyen yalan'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, helikopterle Karaman'a geldi. Valilik ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Varank, Aktekke Camisi'nde cuma namazını kıldı. Bakan Varank daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Varank, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına tepki için faturasını ödemeyince evinin elektriklerinin kesilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"İşte şimdi çıkmış evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor. Yalanla şov yapıyor. Değerli kardeşlerim çıkıyor diyor ki, bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kesik. Külliyen yalan. Bakanımız biraz önce açıkladı. 280 bin abonenin şu an da elektriği yok. Bütün abone grupları içerisinde 280 bin aboneden bahsediyoruz. Yüzde 1 bile değil. Binde 6 abonenin şu anda elektriği yok. Bunların önemli bir kısmı da elektriğini yaylada, yazlıkta kullananlar, çeşitli vesilelerle kestiren var. Yazın geldiğinde tekrar açtıran var. Bunların tamamı da bunu ödeyemediği için bu elektrikler kesik değil.''

'HADİ KURUN SANTRALLERİ, ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK VERİN'

Bakan Varank, MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret ettikten sonra Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı´nın toplu açılış törenine katıldı. Bakan Varank, burada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da, belediye başkanlığı seçimlerini kazandırdıkları taktirde çiftçiye elektriği bedava verecekleri yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Varank, ''Enerji konusu gündemde olduğu için biraz önce başka bir toplantıda da gündeme getirdim. Biliyorsunuz ana muhalefetin lideri geçtiğimiz günlerde Güneydoğu'ya gitti. Burada dedi ki, 'Bize buradaki belediyeleri verin. Biz burada güneşten, enerji üreteceğiz. Bu enerjiyi de çiftçilere bedava vereceğiz.' İcraat var mı? Yok. Ancak işkembeden atma var. Ana muhalefetin şu anda İzmir'de belediye elinde. Aydın'da belediye elinde. Mersin'de belediye elinde. Adana'da belediye elinde, Antalya'da belediye elinde. Buralar tarım kentleri. Buralarda çiftçiler var. Madem belediyeler bedava elektrik verebiliyor. Hadi kurun santralleri, çiftçilere bedava elektrik verin. Elinizi kim bağlıyor? Neden çiftçiler arasında ayrım yapıyorsunuz? Belediyeyi almak için bu yalanı uydurup siz çiftçileri mi kandıracaksınız? Vatandaşları mı kandıracaksınız? Bizim böyle sallamasyonlara karnımız tok.''

'SİYASET SAHADA YAPILIR'

Siyasetin sahada yapılacağını belirten Varank, ''Siyaset sahada yapılır. İcraatla yapılır. Projelerle yapılır. Bunun gibi 37 projenin açılmasıyla yapılır. Önümüzdeki dönemde destekleyeceğiniz projelerin imzasını atmakla yapılır. Yalan söyleyerek belki saf, temiz vatandaşlarımızı kandırabilirsiniz, ama siyasette yol alamazsınız. İşte bugün bir tartışma var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki, '4 milyon abonenin Türkiye'de elektriği kesik.' Şimdi Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı. Tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerde. Yalanla siyaset olmaz değerli kardeşlerim. Biz bu ülke için, bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehre hizmetlerimizi kazandırmak için devam edeceğiz.'' dedi.

BAKAN VARANK, ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNU İNCELEDİ

Karaman'daki programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi yapılan elektrikli araç şarj istasyonunu inceledi. Programda konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

''Tabii Karaman aslında tarımdaki güçlü varlığıyla biliniyor ve buna dayalı tarımsal sanayisiyle biliniyor. Ama buradaki makina imalatçıları, farklı sektörlerde çalışan firmalarımız da tabii ki hem bizim gururumuz olmaya hem Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. İşte bugün burada Karaman'da bir firmamızın ürettiği yüksek hızlı şarj, elektrikli araç şarj istasyonunun önünde duruyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yozgat'a gitmiştik. Orada balistik sektöründeki değerli bir firmayı gezmiştik. Bugün Karaman'dayız. İşte Karaman'da yüksek hızlı şarj istasyonu üreten firmamızı ziyaret ediyoruz. Bu yanımızda gördüğünüz yüksek hızlı şarj istasyonu, yüzde 52 yerliliğe sahip. Yerli malı vergisi alabilecek ve önümüzdeki dönemde elektrikli araçların yaygınlaştırılması için Türkiye'de kurulacak yüksek hızlı şarj istasyonlarından bir tanesi olabilecek bir ürün.''

'BENİM DİLİM AYRIŞTIRICI DEĞİL'

Anadolu sermayesinin üretim gücüne inandıklarını belirten Bakan Varank, ''Zaman zaman ben, 'birileri istemese de', 'birileri beğenmese de' diye ifadeler kullanıyorum. Bunu çok ayrımcı bulan insanlar oluyor. Yozgat dediğimizde burun kıvıranlar, Karaman dediğimizde dudak bükenlerin aslında Anadolu sanayisinin neler yapabildiğini görmeleri gerekiyor. Bu manada da benim dilim ayrıştırıcı değil. Karaman'a, Yozgat'a dudak bükenlerin tavırları aslında Türkiye açısından ayrıştırıcı bir tavır, ayrıştırıcı bir dil.'' diye konuştu.

`TÜRKİYE AVRUPA´NIN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİ OLACAK´

Daha sonra MÜSİAD´ın düzenlemiş olduğu iftar programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye´nin otomobili TOGG için geri sayım başladı. Gemlik´te yükselen fabrikayla birlikte elektrikli araçlarda öncü ülkelerden olma yolunda ilerliyoruz. Elektrikli araçların en öncelikli altyapısı olan şarj istasyonlarına yönelik çağrımıza çıktık. Başvurular devam ediyor. İlk etapta 300 milyon liralık destekle ülkemizin dört bir tarafında bin 500´den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasını sağlayacağız. Bu noktada hedeflerimiz büyük. Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa´nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak. Bunu yapacak altyapıya, insan kaynağına ve tecrübeye sahibiz. Dünyada sıfırdan kurulup kısa sürede 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlere startup deniyor. Biz buna bir isim koyduk 'Turcorn'. Özellikle teknoloji tabanlı işlerde 'Turcorn'larımızın sayısı giderek artıyor. Bu start-up´lar niye önemli biliyor musunuz? Çünkü gelecek burada. Oyun sektöründe, yazılımda, yapay zekada. Otonom araçlarda, dronlarda, Metaversede. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile bu alanlarda ve diğer birçok alanda zamanın ruhuna uygun esnek ve dinamik politikalar uyguluyoruz. Peki biz bunları yaparken sözüm ona bu ülkeyi yönetme iddiası olan muhalefet ne yapıyor biliyor musunuz? Politika önerilerini açın bir dinleyin " dedi.

`NİYE ÜLKEMİZİN ÇİFTÇİLERİNİ BİRBİRİNDEN AYIRIYORSUNUZ´

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz Doğu´daki, Güneydoğu´daki belediyeleri CHP´ye verirse güneş enerjisinden elektrik elde edip, çiftçiye bedava vereceklermiş. Niye yeni belediyeleri kazanmayı bekliyorsunuz? Halep oradaysa, arşın burada. İzmir, Aydın, Adana, Mersin Belediyeleri sizde değil mi? Bu şehirler tarım şehri değil mi? Niye ülkemizin çiftçilerini birbirinden ayırıyorsun? İzmir´deki Aydın´daki çiftçi değil mi? Eğer gerçekten sözünüzde ciddiyseniz hadi yapın. Ama uygulamaya geçmeden önce Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralini ziyaret edin. Bu işler nasıl yapılıyormuş bir görün. Tabi bu da yetmez. Bir de Konya´daki güneş enerjisi santraline güneş paneli sağlayan Ankara´daki panel fabrikasını görün. Görün ki ufkunuz genişlesin." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karaman / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Muammer ŞEN

2022-04-23 00:02:58



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