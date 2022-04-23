Karaman’da maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, merkez ve köylerde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına hayırseverlerin katkılarıyla aldıkları bayramlık elbise ve ayakkabıları dağıttı.

Bayram, oda olarak köylere yaptıkları ziyaretlerde ailesinin maddi durumu iyi olmayan çocukları gördüklerini belirterek, “Bu çocuklara yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlık alarak sevindirmek istedik. Yetişebildiğimiz kadar merkez ve köylerimizde tespit ettiğimiz ailelerin çocuklarına hayırsever dostlarımızın katkılarıyla 310 yaş arası bir çocuğun ihtiyacı olan ayakkabı, çorap ve üst kıyafetleri alarak evlerine kadar giderek teslim ettik. Beklenti içinde olan çocuklarımızın bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevindirmek, mutluluklarına şahit olmak her şeye değiyor. Rabbim bu çocukları sevindiren hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi.

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