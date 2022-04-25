Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

İHA

Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

Karaman'da eşi ile birlikte hastaneye giden sürücünün kullandığı otomobil trafik ışıklarında beklerken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobil, çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale etmesi sonucu yanmaktan kurtarıldı.
Yangın olayı, Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Murat Kızıl idaresindeki 70 AE 232 plakalı otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolda çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Daha sonra otomobil, vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi. Yangında, herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde ufak çaplı maddi hasar oluştu.
Olayın ardından trafik ışıklarında beklerken otomobilinin bir anda alev aldığını söyleyen sürücü Murat Kızıl, "Hanımım ile hastaneye gidiyordum. Işıklarda beklerken araba biranda alev aldı. Komşular ve arkadaşların yardımlarıyla söndürdük" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: "Divle obruk peynirinin kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Divle obruk peynirinin kapasitesini ...
Karaman’da maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık
YEREL HABERLER Karaman’da maddi durumu iyi olmayan ailelerin ...
Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (4)- Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.