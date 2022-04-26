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Açan laleler tarlayı renk cümbüşüne çevirdi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: “Karaman’da ilk defa lale festivali düzenleyeceğiz” Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Hollanda’nın söz sahibi olduğu lalenin ata ülkesi Türkiye’dir”

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde bulunan lalelerin açmasıyla birlikte bu güzelliği tüm Türkiye'ye tanıtmak için ilk defa lale festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Açan laleler tarlayı renk cümbüşüne çevirdi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: “Karaman’da ilk defa lale festivali düzenleyeceğiz” Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Hollanda’nın söz sahibi olduğu lalenin ata ülkesi Türkiye’dir”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde bulunan lalelerin açmasıyla birlikte bu güzelliği tüm Türkiye’ye tanıtmak için ilk defa lale festivali düzenleyeceklerini söyledi.
Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlasında laleler açtı. 7 yıldır ekimi yapılan laleler yurt içerisinde park ve bahçeleri süslemeye devam ediyor. 50 dekarlık lale tarlası, doğa tutkunları ve fotoğraf çektirmeye gelenlerle adeta dolup taşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan lale tarlası, hafta içi de bir o kadar ilgi görüyor. Lale tarlasını görmeye gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluktan dolayı araçlarını park edecek yer bulamıyor. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, beraberindeki Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile birlikte lale tarlasında gezerek incelemelerde bulundu.

“Karaman’da ilk defa lale festivali düzenleyeceğiz”
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman’da bu yıl Valilik ve Kazımkarabekir Kaymakamlığının da katkılarıyla bir lale festivali yapmayı düşünüyoruz diyerek, “Bu doğa güzelliğini tüm Türkiye’ye tanıtma amacındayız. İlk defa yapacağımız lale festivalini Ramazan bayramından sonraki hafta gerçekleştireceğiz. Karaman’ın bu güzelliğini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Ben bu yatırımı gerçekleştiren firmamıza çok teşekkür ediyorum. İleride bu yatırım buraya ekonomik katkıları da olabilecek bir şekle dönüşecek. Büyük bir soğuk hava deposu ile yakında ihracata da başlayacağız" dedi.

“Hollanda’nın söz sahibi olduğu lalenin ata ülkesi Türkiye’dir”
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da, Türkiye’de lale üretimde önemli illerden biri olan Karaman’da, laleler açmaya başlayarak tarlalar rengarenk bir görüntüye büründü diyerek, “Bugün Hollanda’nın söz sahibi olduğu lalenin ata ülkesi Türkiye’dir. Bizlerde lalenin Türkiye’de üretiminin artması için çalışmalar yapıyoruz. Karaman’da yaklaşık 7 yıldır üreticimiz burada lale üretimi yapıyor. Üretilen laleler ise Türkiye’de birçok büyükşehirde park ve bahçeleri süslüyor. Her yıl lalelerin açmasıyla birlikte buraya il dışından çok sayıda turlarla insan fotoğraf çekinmeye geliyor. Bu hafta sonu yine 3 otobüs dolusu insan buraya geldi. Hafta sonları burada aracınızı park edecek yer bulamıyorsunuz. Pazar günü lale tarlasını görmeye gelen kişi sayısı yaklaşık 3 binin üzerindeydi. Bu durum Karaman’ın tanıtımı açısından güzel bir şey. Üreticimiz sadece lale ekimiyle yetinmiyor, bunun paketleme ve soğuk hava deposuyla da ilgili çalışma başlattı. Gelecek yıl bunlar tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.
Lalenin ihracatı için önümüzdeki günlerde yurt dışından 15’e yakın firmanın buraya gelerek görüşme yapacakları da öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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