Karaman’da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

Karaman’da iki grup genç arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Hacıcelal Mahallesi 583. Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi olduğu ileri sürülen gençler konuşmak için parkta buluştu. Gençler arasında bir süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S (16), belinden çıkardığı bıçakla A.U (16), M.Ö (15), ve A.T’yi (16), vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sol karın boşluğuna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.T, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.

Olaydan sonra yanında bulunan arkadaşı ile birlikte kaçan S.S, ise kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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