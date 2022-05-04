Arkadaşının vasiyetini yerine getirip, mezarına Trabzonspor bayrağı örttü



Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler (42), 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirip mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü. Uğur Güzeler, ''1996 yılında TrabzonsporFenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzonspor şampiyon olursa, mezarıma bayrağını ser' demişti. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.

Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşında iken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına bordo-mavili bayrağı örttü.

22 YIL SONRA VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Arkadaşının vasiyetinin içinde hep bir uhde olduğunu ifade eden Uğur Güseler, ''2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim arkadaşım Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzonspor şampiyon olursa, mezarıma bayrağını ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Aziz Çavdar´ın babası Kemalettin Çavdar (70) ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-05-04 11:01:24



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