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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’ye yapılan saldırıları anlatan tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edecek

İHA

Türkiye’ye yapılan saldırıları anlatan tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edecek

– Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde bir hurdacı, Türkiye’ye karşı yapılan saldırıları anlatan ahşap oyma tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edecek.
İlçede hurdacılık işiyle uğraşan Halit Ordu, bir arkadaşı ile birlikte ahşap oymadan yaptıkları tabloyu paylaştığı sosyal medya hesabında çok sayıda beğeni alması durumunda 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edeceğini belirtti. Ordu, tablonun ortasındaki Türkiye haritasında altı yıldız bulunduğunu söyleyerek, “Her zaman Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyanın 5’ten büyük olduğunu anımsattık. Milletimizin 15 Temmuz’da darbe girişimine nasıl dur dediğini ifade ettik. FETÖ mensuplarının darbe girişiminden sonra üzerinden çıkan 1 ABD doları ile petrol savaşları ve Avrupa Birliği'ni gösteren simgeler koyduk” dedi.

“Tabloda 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemize karşı yapılan oyun ve saldırıları gösteren simgeler bulunuyor"
Kazımkarabekir ilçesinde hurdacılık yapan Halit Ordu, "Cumhurbaşkanımızı ölümüne seviyoruz. Bu tabloda 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemize karşı yapılan oyun ve saldırıları gösteren simgeler bulunuyor. Bir arkadaşımla birlikte aylarca emek vererek yaptığımız bu tabloyu sosyal medya üzerinden paylaşıma koyduk ve çok sayıda beğeni almasını bekliyoruz. Eğer beklediğimiz beğeniyi alırsa ahşap oymadan yaptığımız bu özel tabloyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğim. Sosyal medyada paylaştığımız tabloyu şimdiden binlerce kişi beğendi ve beğenmeye de devam ediyor” diye konuştu.

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