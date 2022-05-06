Karaman'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Esentepe köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AFN 876 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada araçta bulunan Fadim C., İbrahim S. ve Adem D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza yerine yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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