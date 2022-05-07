Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında KaramanKonya Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (51) yönetimindeki 70 FU 967 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.A.G idaresindeki 06 CNV 086 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 FU 967 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden E.Ç. (51), A.Ç. (15) ve S.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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