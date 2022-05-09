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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da yönetici geliştirme programı eğitimleri başladı

İHA

Karaman’da yönetici geliştirme programı eğitimleri başladı

Karaman’da, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı (YÖGEP) eğitimleri başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından okul müdürlerinin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan 4 modül halinde planlanan toplam 120 saatlik YÖGEP seminerleri, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde verilmeye başlandı. Karaman genelindeki okul ve kurum yöneticisine yönelik verilecek olan 120 saatlik YÖGEP eğitimlerinin açılış töreni, Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın katılımıyla yapılan açılış programında, Milli Eğitim Şube Müdürü Haşim Tunca ve okul müdürleri yer aldı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, değişen ve gelişen dünya şartlarında her alanda olduğu gibi eğitim alanında da sürekli bir değişim, dönüşüm ve gelişmenin yaşandığını belirterek bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi adına okul yöneticilerinin iletişim ve yönetim becerilerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Çalışkan, “Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda eğitim yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin güçlendirilmesi adına Yönetici Geliştirme Programı'nı hayata geçirdi. Bu seminerler eğitim liderlerinin bilgi ve becerilerini artırılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Sizler bizim okullarımızdaki eğitim liderlerimizsiniz. Sizler ne kadar güçlü olursanız öğretmenlerimiz de o denli güçlü olur. Bu sürecin en verimli şekilde geçeceğinden eminim. Yöneticilerimize ve yavrularımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine ve güçlenmelerine önemli katkılar sağlayacak bu seminerin Karaman eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Seminere ilişkin katılımcılara bilgiler veren Haşim Tunca da, eğitimlerin 31 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirtti. Tunca, “Eğitimlerin ilk modülünde 'Öğretmenin Güçlendirilmesi, Başarı Farklarının Azaltılması', 'Yetenek Yönetimi', 'Deneyim Paylaşımı' konuları ele alınacak. İkinci modülde ise 'Takım Kurma ve Yönetme, İletişim', 'Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim', 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile Özel Eğitim', 'Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları', 3. modülde 'Okul İklimi ve Kurum Kültürü', 'İnceleme ve Soruşturma Teknikleri', 'Finansal Kaynakların Yönetimi', 'Milli Eğitim Mevzuatı' konuları ele alınacak. Programın 4. modülünde ise 'Proje Yönetimi', 'Dijital Beceriler', Okul Güvenliği', 'Ölçmede Yeni Yaklaşımlar', 'Yönetim Bilişim Sistemleri' konularında eğitimler verilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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