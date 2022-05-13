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Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre güncellenmelidir

DHA

Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre güncellenmelidir


Hasan DÖNMEZMuammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Emekliyi, söyleye söyleye 2 bin 500'e getirdiler. Halbuki emekli maşının en düşüğü, asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücret de yeni zamlara göre güncellenmelidir'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Karaman'a geldi. Parti otobüsüyle İsmet Paşa Caddesi´ne gelen Akşener, inip, buradaki kalabalığa seslendi. Kendisinin de Karamanlı olduğunu belirten Akşener, ''Rahmetli anamın ailesinin buradan göç ettiği Osmanlı devrinde, Balkanları, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için gönderilen Türkmen aşiretlerinden birine Avşarlara mensup bir Karamanlı ananın kızı olarak buradayım. Hissettiğim heyecanı anlatmam mümkün değil'' dedi.
SEÇMEN VELİNİMET OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR 
Uzun süredir il il gezerek esnafı ziyaret ettiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:
''Esnaflarımızı il il, ilçe ilçe gezme nedenim şudur; çünkü esnaflarımız için müşteri, velinimettir. Daha iyi hizmet verebilmek üzerinden, daha iyi mal satabilmek üzerinden rekabet ederler. Ama çok uzun bir zamandır maalesef Türkiye'de seçmen velinimet olmaktan çıkmıştır. Yani siz kimsiniz? Kıymetiharbiyeniz yoktur. Seçime yakın, değerlerimiz üzerinden, inançlarımız üzerinden, hayat tarzlarımız üzerinden, birbirimizin karşısına dikilip, birbirimize düşman edilip ondan sonra da ceketimi atsam seçilirim sistemi üzerinden bir siyaset uygulanıyor Türkiye'de. Uzun bir zamandır. Halbuki o esnaf dükkanlarının içinde, sanayicinin ürettiği malı buluyorsun. Sanayicinin ürettiğini kim üretiyor? İşçi üretiyor. İşçinin alın terini görüyorsun. O dükkanların içinde, o malı satan asgari ücretli çalışan istihdam edilmiş kardeşlerimiz var. Onlar kim? Onlar da müşteriye hizmet edenler. Sonra o dükkanların içinde, müşteri olarak gördükleriniz var. Kimdir? Çiftçiyi görürsünüz. Elma üreticisini görürsünüz. Buğday üreticisini görürsünüz. Besiciyi görürsünüz. İşsiz gencin anasını görürsünüz. Atanamayan öğretmeni görürsünüz. 92 puan almış, buna karşılık çalışmış, çalışmış 92 puan almış, ama bunun karşılığında mülakattan elenmiş, 58 puanlı ayısı olan, dayısı olan gencin atandığı, umutsuz çocukların kendisini ya da anasını görürsünüz. Dolayısıyla o esnaf dükkanları Türkiye'nin özetidir. O esnaf dükkanlarının içinde Türkiye vardır. Türk milleti vardır ve Türkiye'nin gerçek dertleri vardır. '' 
Emekli maaş ve asgari ücrete değinin Akşener, ''Eğer siz, sizin o dükkanların içindeki hayatları dinlerseniz, o hayatların dertlerine çözüm üretmek zorunda kalırsınız. Emekliyi, söyleye söyleye 2 bin 500'e getirdiler. Halbuki emekli maşının en düşüğü, asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücret de yeni zamlara göre güncellenmelidir'' dedi.
Akşener, daha sonra esnafı ziyaret edip, onlarla sohbet etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karaman Hasan DÖNMEZ Muammer ŞEN
2022-05-13 17:32:35

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