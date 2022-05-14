Karaman'da 7 bin kişi meşalelerle fener alayına katıldı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı fener alayının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bando Komutanlığı, Karamanlılara konser verdi.

Karaman'da, 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan fener alayı İstasyon Caddesi, Molla Fenari Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden yeniden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı fener alayının ardından kent meydanında havai fişek gösterisi düzenlendi. Havai fişek gösterisinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bando Komutanlığı sahne aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede performans sergileyen Bando Komutanlığı Karamanlılara unutulmaz bir konser verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-05-14 00:26:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.