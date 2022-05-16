Karaman'da bir günlük askerlik yapan engelliler törenle yemin etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da bir günlük askerlik yapan engelliler törenle yemin etti

İHA

Karaman'da bir günlük askerlik yapan engelliler törenle yemin etti

Karaman'da bir günlük temsili askerlik yapan 27 engelli, düzenlenen törenle yemin etti.
İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile daire müdürleri ve engellilerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehter takımının gösterisiyle devam etti. Çocuklarını asker kıyafetleri içerisinde gören aileler büyük bir gurur yaşarken, yemin törenini ilgiyle izlediler. Engelli gençlere askerlik yemini yaptırılmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, “Askerlik, Türk milletinin özünde, ruhunda olan ona dünya üzerinde yegane ordu millet kurumu bahşeden bir haslettir. Bu nedenle anne ve babalar evlatlarına milletin bağrından çıkan, gücünü, yenilmez azim ve iradesini milletin yüksek karakterinden alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarına bir bayram coşkusu içerisinde göndermektedir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Jandarma saflarına temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen özel gereksinimli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda gururla ve onurla durmaktadırlar. Sevgili Mehmetçiklerim askerlik her türlü Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ile şanlı bayrağımıza el basarak bizlerin huzurunda güçlü sesinizle ettiğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Bugün sizleri kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur duygusunu yaşatmaktan ve jandarmanın birer neferi olarak sizleri önümüzde görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gönülden inanıyoruz ki sizlere ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizlerde vatan, millet aşkı ile dolu o yüreğinizle aziz milletimiz ve topraklarımız için gerektiğinde canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz yüce milletimize, jandarmamıza, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından askerliklerini tamamlayan 27 engelliye terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından tek tek verildi. Program geçit töreninin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Karaman’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Karaman’da çıkan yangında 4 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu
YEREL HABERLER Karaman’da çıkan yangında 4 kişilik ailenin yaşadığı ...
Karaman’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Karaman’da trafik kazası: 1 ölü
Karaman'da 7 bin kişi meşalelerle fener alayına katıldı
YEREL HABERLER Karaman'da 7 bin kişi meşalelerle fener alayına ...
Karaman’da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri Karaman’da bu yıl 745’incisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Karaman’da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.