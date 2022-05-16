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Karaman'da 27 engelli 1 günlüğüne asker oldu

DHA

Karaman'da 27 engelli 1 günlüğüne asker oldu


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 27 engelli için 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' düzenlendi. 
Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törene Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, jandarma komutanlığı personeli, vatandaşlar ve engellilerin yakınları katıldı. Törende 27 engelli ellerini silah ve Türk bayrağına koyarak yemin etti.
Temsili askerlik yemin törenine katılanlar adına konuşan Harun Karabacak, "Askerlik kutsal bir vatan vazifesidir. Askerlik bir milletin sahip olduğu en önmli şeydir. Bu vatanı korumak bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlamak askerin öncelikli görevidir. Atalarımız bu bayrak için bu vatan için canlarını seve seve feda etmişlerdir. Yeri geldiğinde bizler de gözümüzü bile kırpmadan üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ise, "Kalpleri askerlik aşkıyla çarpan, fakat sağlık durumları nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremeyen, kısa süreli de olsa askerlik coşkusunu yaşamak üzere aramıza katılan 27 evladımızın ant içme töreninde bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tören geçişinin ardından yemin eden askerlere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2022-05-16 17:15:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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