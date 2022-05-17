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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman’dan ayrıldı

İHA

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman’dan ayrıldı

Son çıkan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentten ayrıldı. Vali Işık’ı uğurlama töreninde bazı valilik çalışanları duygusal anlar yaşadı.
Vali Işık’ın Karaman’dan ayrılması nedeniyle Valilik önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, makamların gelip geçici olduğunu belirterek, “Bu iki yıllık süre içerisinde bana her türlü desteği verdiğiniz için sizlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Bundan yaklaşık 2 sene önce göreve başlarken yine sizlere burada basın açıklamasında bulunmuştum. Bu açıklamada ‘Makamlar gelip geçidir. Önemli olan biz buradan giderken, bir Allah razı olsun alırsak bizim için en büyük makam budur. Burada tarafsız olarak adil bir şekilde hiç kimsenin güdümüne girmeden görev yapmayı kendime ilke edindim, inşallah bu şekilde de görevimi tamamlayarak buradan huzur içinde ayrılacağıma inanıyorum demiştim. Allah’ıma şükürler olsun ki, bu şekilde ayrılmak bana nasip oldu. Bildiğiniz üzere atandığımda pandemi vardı. Sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu dönemde canla başla çalışan sağlık ordumuz, kamu kurum kuruluşlarımız, STK’larımız, muhtarlarımız ve en önemlisi halkımızın desteği ile bunun üstesinden geldik. Hiçbir zaman yaptığım hizmeti, getirdiğim kaynakları basına verip ön plana çıkmadım. Yerimi ve haddimi bildim. Kimseyle yarışa girmedim. Sadece halka hizmet için yarıştım. Takdir, Karaman halkınındır. Ben pandemiden dolayı herkesin yüzünde maske takılıyken Karaman’a atandım ve yaklaşık 23 ay önce maske takma mecburiyeti kalktı ve maskeler düştü. Gerçek yüzü sonradan ortaya çıkan bir avuç kişi dışında Yunus Emre gibi hoşgörü timsali şahsiyeti bağrından çıkartmış topraklarda yaşayan Karaman halkının da Yunus’la aynı meziyete sahip olduğu tartışmasızdır. Ben Karaman halkının hoşgörü ve desteğini her zaman arkamda hissettim. Gözlerdeki o sevgiden ilham aldım. Kaynaştım, bütünleştim, ilçe ilçe köy köy dolaştım. Kamu malını peşkeş çektirmedim. Nerede olursam olayım mücadelem etkin bir şekilde sürecek. Zira namuslu, kamu malını koruyan kamu görevlileri benim gözüm kulağım olacak. Vali yardımcısı, kaymakam, daire başkanları, belediye başkanları, oda başkanlarımız ve STK’larımızın temsilcileri varlıklarını hep yanımda hissettirdiler. Buna siz basın mensupları da dahildir. Ben kendilerini vefa bilir, Karaman halkına sonsuz teşekkür bir borç biliyorum. Yine beni Karaman’a vali olarak atayarak hizmet etme fırsatını bana veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve beni bu göreve öneren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra Vali Mehmet Alpaslan Işık, eşiyle birlikte kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak vedalaştıktan sonra Karaman’da ayrıldı. Vali Işık’ın Karaman’dan ayrılışı sırasında ise bazı valilik çalışanları duygulu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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