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Vali Işık: Kamu malını peşkeş çektirmedim

DHA

Vali Işık: Kamu malını peşkeş çektirmedim


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)VALİLER Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Kamu malını peşkeş çektirmedim. Buna kalkışanlar hakkında gereğini yaptım. Adalete teslim ettim. Onların iftira kampanyalarıyla mücadele ettim. Bıkmadan kaymakamlar hakkında da iftirada bulundular. Hukukun gereğini yapacağına inancım sonsuzdur" dedi.
Valilik'te düzenlenen vedalaşma programında basın mensuplarına konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Bundan 2 yıl önce burada göreve başlarken yine sizlere basın açıklamasında bulunmuştum. Bu makamlar gelip geçicidir, önemli olan biz buradan giderken bir 'Allah razı olsun' alırsak, bizim için en büyük makam budur. Burada tarafsız olarak adil bir şekilde hiç kimsenin güdümüne girmeden görev yapmayı kendime bir ilke edindim. `İnşallah bu şekilde görevimi tamamlayarak buradan huzur içinde ayrılacağıma inanıyorum´, demiştim. Allah'ıma şükürler olsun ki bu şekilde ayrılmak bana nasip oldu" dedi.
'MASKELER VARKEN GELDİM, MASKELER DÜŞÜNCE GİDİYORUM'
Koronavirüs salgınıyla kentte göreve başladığını hatırlatan Vali Işık, şöyle devam etti:
"Bildiğiniz üzere atandığımda pandemi vardı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde canla başla çalışan sağlık ordumuz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, muhtarlarımız ve en önemlisi halkımızın desteğiyle bunun üstesinden geldik. Hiçbir zaman yaptığım hizmeti, getirdiğim kaynakları basına verip ön plana çıkmadım. Yerimi, haddimi bildim, kimseyle yarışa girmedim. Sadece halka hizmet için yarıştım. Takdir Karaman halkınındır. Ben pandemiden dolayı herkesin yüzünde maske takılıyken Karaman'a atandım. Yaklaşık 2-3 ay önce maske takma mecburiyeti kalktı ve maskeler düştü. Gerçek yüzü sonradan ortaya çıkan bir avuç kişi dışında, Yunus Emre gibi hoşgörü timsali şahsiyeti bağrından çıkaran topraklarda yaşayan Karaman halkının da Yunus ile aynı meziyete sahip olduğu tartışmasızdır. Ben Karaman halkının engin hoşgörü ve desteğini her zaman arkamda hissettim."
'KAMU MALINI PEŞKEŞ ÇEKTİRMEDİM'
Kamu malını peşkeş çektirmediğini söyleyen Vali Işık, "Buna kalkışanlar hakkında gereğini yaptım. Hukuk çerçevesinde yakalarından tutup adalete teslim ettim. Onların iftira kampanyalarıyla mücadele ettim. Hukuk tarafından bu kişiler tazminata mahkum oldu, buna rağmen bıkmadan kaymakamlar hakkında da iftirada bulundular. Bu konuda da hukukun gereğini yapacağına inancım sonsuzdur. Bu şarkı burada bitmez, nerede olursam olayım mücadelem etkin bir şekilde sürecektir. Zira namuslu kamu malını koruyan kamu görevlileri benim gözüm kulağım olacaklardır. Sözlerimi Yunus'un diyarında, Yunus'un sözleriyle bitirmek istiyorum. 'Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun' demiş Yunus. Ben de şöyle diyorum; Biz Karaman'dan gider olduk, kalanlara selam olsun, haydi eyvallah."
Valilik önünde kendisiyle vedalaşmak isteyenlerle de tek tek görüşen Vali Işık, daha sonra kente veda etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2022-05-17 14:40:45

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