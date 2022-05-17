Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da kasap Mehmet K. (36), dükkanına gelen arkadaşı Tansu K.'ya (36) tabanca ile şaka yaparken bacağından vurdu. Yaralı Tansu K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet K. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 41 Sokak üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Tansu K., arkadaşı Mehmet K.'nın kasap dükkanına geldi. iki arkadaş ellerindeki tabancayla şakalaşırken Mehmet K.'nın elinde bulunan silah ateş aldı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Tansu K.'yı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıdı. Polis olayın ardından Mehmet K.'yı gözaltına aldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-05-17 21:25:24



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