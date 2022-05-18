Şakalaşırken vurduğu arkadaşı şikayetçi olmadı, serbest bırakıldı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da dün kasap Mehmet K. (36), dükkanına gelen arkadaşı Tansu Keser´i (36) tabanca ile şaka yaparken sağ bacağından vurdu. Keser tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Mehmet K., arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 41 Sokak üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Tansu Keser, arkadaşı Mehmet K.'nın kasap dükkanına geldi. Mehmet K., arkadaşı Tansu Keser´e tabancasını gösterdiği sırada şakalaşmaya başladı. Mehmet K.'nın elinde bulunan tabanca ateş aldı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Tansu Keser´i ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tansu Keser, burada yapılan tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMADAN İŞLEM

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mehmet K., arkadaşı Tansu Keser´in şikayetçi olmaması üzerine savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet K.,´ya `ruhsatsız silah bulundurma´ ve `6136 Sayılı Silahlı ve Bıçaklı Kanuna Muhalefet´ suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2022-05-18 10:55:26



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