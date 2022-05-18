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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da silahlı, bıçaklı kavga kamerada

İHA

Karaman’da silahlı, bıçaklı kavga kamerada

Karaman’da çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Mara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. ve Ö.E. kardeşler aralarında alacakverecek meselesi olduğu ileri sürülen M.T. ile sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa süre içinde silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga eden şahısları orada bulunanlar ayırmaya çalıştı. Bu sırada Ö.E, arabasından aldığı pompalı tüfekle yere doğru ateş etti. Yerden sıçrayan saçmalar kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı M.S’nin koluna geldi. Kavgada M.T. de sol koltuk altına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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