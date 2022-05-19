Karaman’da takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek tarlaya takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi sınırlarında yer alan ve yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A. (42), yönetimindeki 42 LD 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre derinlikteki şarampole inerek tarlaya takla attı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ile Önder A. (40) ve Taşkın Ç. (53), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Önder A’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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