KMÜ’nün 17 projesi destek alacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209A ve 2209B programları çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan destek sonuçları listesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) önemli bir başarıya imza attı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2209A programına 25 proje ile 2209B programına ise 8 proje ile başvuru yaptı. Yapılan başvuru sonucunda '2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' çerçevesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 12 projesi destek almaya hak kazandı. Ayrıca yine '2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden 5 proje listede yer aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin akademik başarı grafiğini her geçen gün daha yukarıya taşıdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Artık üniversitelerimiz 40 yıl önceki üniversiteler gibi değil. Üniversitelerimiz bilimde, teknikte, teknolojide, ArGe’de, inovasyonda/yenilikte, buluşta, iş geliştirmede, kalitede kendisini aşan, kendisiyle yarışan kurumlardır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımız yerli ve yabancı üniversiteler arasında başarı çıtasını yükselten, sanayiye, ticarete, tarıma bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayarak öncü ve önder olmaya devam ediyor. Bu minval üzere gayret gösteren akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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