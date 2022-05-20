Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Pekoğlu dönemi

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) başkan olarak seçilen Selahaddin Pekoğlu, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Bayram Uysal’dan teslim aldı.

Karaman Adliyesi’nden mazbatasını alan Pekoğlu, düzenlen devirteslim töreninde önceki dönem başkan ve yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Pekoğlu, hizmetlerinden dolayı görevi devreden eski başkana teşekkür ederken, Bayram Uysal da yeni başkan ve ekibine başarılar diledi. Yeni dönemin Karaman esnaf ve sanatkarına hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Selahaddin Pekoğlu, "Birlik ve beraberlik, esnafın daha fazla güçleneceği ve daha çok dayanışma içerisinde olacağı bir süreci doğurur. Bu vesileyle gönülde, düşüncede ve çalışmalarımızda birlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Pekoğlu, şehirlerin geleceği konusunda esnafın ekonomik, sosyal ve fiziki gelişiminin belirleyiciliği olduğunu belirterek, "Ulusal kaynaklarla desteklenecek olan yerel kaynakları, daha etkin ve verimli şekilde kullanarak esnafımızın kalkınması adına çalışmalar planlıyoruz. Bunun için öncelikli olarak sektörlerin durumları ve kaynaklarının tespiti yapılıp, tespite uygun uygulama modellerinin geliştirilmesi fikrini benimsiyoruz. Planlı çalışmalarla geçirilecek sürecin esnafı olumsuz etkileyen unsurların ortadan kalkmasına ve esnaf olmanın daha cazip hale gelmesine imkan sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle kent kültürünün korunması adına kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin sonraki kuşaklara da aktarılabilmesi adına bu alanda özel bir çaba sarf edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımız için periyodik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal aktivite ve programlar düzenleyeceğiz. Hibe, teşvik ve teknolojiyi kullanma konularında, alanında uzman isimlerle üyelerimizi bir araya getirip, kalkınma ve gelişmelerine öncülük edeceğiz. Dönemlere göre değişebilen sorunların kısa vadede giderilebilmesi için farklı destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bize gösterilen teveccühün kıymetini bilerek, daimi olması adına gecemizi gündüzümüze katacağız’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.