KMÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı

İHA

KMÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Hemşireler Haftası’ çerçevesinde kutlama programı düzenlendi.
Programın açış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin yaptı. Öğrencilerin Hemşireler Haftası'nı kutlayarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Şahin, “2009 yılından bu yana hemşirelik bölümü olan bir kurumda eğitim görmektesiniz. Bu yönden sizleri şanslı görüyorum. Hangi işi, hangi hizmeti veya mesleği yapıyorsanız onun heyecanını duymalısınız. Çok önemli bir görevi yerine getireceksiniz. Her birinizi tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum” dedi. Prof. Dr. Ali Şahin’in, ‘Hemşire’ şiirini seslendirerek konuşmasını sonlandırmasının ardından mezun buluşması çerçevesinde söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hemşire Refika Gözel ‘Hemşirelik Hizmetlerinin Yürütülmesi: KMÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği’ konulu sunum yaptı. Sunumunda hastanenin faaliyetleri ve teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Refika Gözel, hemşirelik mesleğinin büyük bir sabır ve özveri gerektirdiğini hatırlatarak öğrencilere başarılar diledi. KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 4’üncü sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Öğrenci Hemşireler Derneği Karaman Temsilcisi olan Gülsemin Güzel de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, derneğin öğrencilere sunacağı katkılardan bahsetti.
Teşekkür belgesi ve onurluk takdimlerinin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Pekoğlu dönemi
YEREL HABERLER Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Pekoğlu dönemi
KMÜ’nün 17 projesi destek alacak
YEREL HABERLER KMÜ’nün 17 projesi destek alacak
Karaman’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Karaman’da 19 Mayıs kutlamaları
Karaman’da takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Karaman’da takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi ...
Karaman'da trafiğe kapalı yola giren otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da trafiğe kapalı yola giren otomobil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.