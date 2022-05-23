Karaman, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finalleri 424 sporcunun birincilik mücadelesine sahne olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 20212022 faaliyet programında yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine 50 ilden toplam 424 sporcu katılacak. Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu’nda 2426 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada sporcular geleneksel kıyafetleriyle küçükler 25 metre, yıldızlar ise 40 metre atışlarında mücadele edecek. Şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Okul Sporları Gençler A Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerinin ardında küçükler ve yıldızlar kategorisinde de Türkiye Şampiyonası finallerine Karaman olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen hafta 18 ilden 242 sporcumuzu ilimizde en iyi şekilde ağırlayarak, güzel bir şampiyonaya imza attık. İnşallah yarın başlayacak şampiyonada da antrenör ve sporcularımızı ilimizde en iyi şekilde ağırlayarak ilimizin tanıtımını en güzel şekilde yapacağız. Yarın başlayacak şampiyonada tüm antrenör ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.