Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, piyasaya metamfetamin sürdüğü iddia edilen uyuşturucu şebekesine yönelik soruşturmada, 18 şüpheli hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü ise aranıyor.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü yönünde bilgi aldı. Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca 18 şüpheliyi adım adım izledi. Delilleri toplayan polis bugün sabaha karşı Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adreslerdeki aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-05-24 10:44:21



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