Karaman Belediyesi 2. Kitap Günleri açıldı

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı.
Karaman Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği, geçtiğimiz iki yıl pandemi dolayısıyla yapılamayan kitap günleri Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Açılış törenine Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın yanı sıra protokol üyeleri, yazarlar, öğrenciler ve kitapseverler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Kalaycı ve beraberindekiler tek tek kitap stantlarını gezdi. Birçok şair ve yazarın katılacağı kitap günleri 10 gün boyunca açık kalacak.
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