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Rektör Ak: “KMÜ, 44 farklı ülkeden 612 yabancı öğrencisiyle uluslararası bir yükseköğretim kurumudur”

İHA

Rektör Ak: “KMÜ, 44 farklı ülkeden 612 yabancı öğrencisiyle uluslararası bir yükseköğretim kurumudur”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) kuruluşunun 15. yıldönümünü kutluyor. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, “KMÜ, ülkemizin en genç ve dinamik üniversiteleri arasında olmakla birlikte güçlü akademik kadrosu, birikimi, tecrübesi ve geleneğiyle Anadolu’da parlayan bir yıldız haline gelmiştir” dedi.
Rektör Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ'nün kuruluşunun 15. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Ak, mesajda şu ifadelere yer verdi:
“29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı kanunla kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi özgürlükçü yapısı, kaliteli eğitimöğretim hizmetleri, bilimselsosyalkültürel faaliyetleri ve yetiştirdiği nitelikli öğrencileriyle aziz milletimizin iftihar kaynağı olan evrensel bir bilim yuvasıdır. Temelleri 1987 yılında ilimizde Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karaman Meslek Yüksekokulu ile atılan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman’da 29 Mayıs 2007 yılına kadar açılan 3 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulunu da bünyesine katarak bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 22 uygulama ve araştırma merkezi sayısına ulaşmıştır. Üniversitemiz bugün itibariyle 777 akademik ve 464 idari personeli ve 17 bin 410 öğrencisiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 44 farklı ülkeden 612 yabancı öğrencisiyle uluslararası bir yükseköğretim kurumudur. Büyük Karaman ailesinin en önemli fertlerinden olan üniversitemiz, evrensel ve bilimsel değerleri önceleyerek devletine, milletine, şehrine, öğrencilerine ve ailelerine karşı sorumluluklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün 15. yılına ulaşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, gençliği ve dinamizminin yanı sıra köklü bir geleneğe ve birikime sahiptir. Geçmişi ve bugünü değerlendirip değişimi önceden sezerek geleceğe yön verme çabasındadır. Karaman, bağrında yetiştirdiği Yunus Emreler, Karamanoğlu Mehmet Beyler, Piri Reisler, Karamani Piri Mehmet Paşalar, Kazım Karabekir Paşalarla onlarca veli, alim, devlet adamı, asker ve eğitimci ile ülkemizin kadim kentlerinden birisidir. Karaman’dan ve onun güzide eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden arif, asil, aziz, necip ve kahraman milletimize ve insanlığa yön verecek daha nice yüksek şahsiyetlerin yetişeceğini ümit ediyorum. Kaliteli kadromuz ve tüm birimlerimizle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılması noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”

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