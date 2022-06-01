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Pekoğlu: “Birçok ustamızın bu merkezde başlayan bir hikayesi vardır’’

İHA

Pekoğlu: “Birçok ustamızın bu merkezde başlayan bir hikayesi vardır’’

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Selahaddin Pekoğlu, mesleki eğitim merkezlerinin önemine dikkat çekerek, "Şehrimizde üretilen birçok kaliteli ürünün, gerek düşünce gerekse hayata geçirme noktasında ustasına dair bu merkezde başlayan iyi bir eğitim hikayesi mutlaka vardır" dedi.
Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’nde pilav günü etkinliği düzenlendi. Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KESOB Başkanı Selahaddin Pekoğlu, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Çiftçioğlu ile oda başkanları ve öğrenciler katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan pilav gününde bir konuşma yapan Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Selahaddin Pekoğlu, "Bu hızlı gelişme, üretim, tüketim ve işletme konularında değişimi zaruri hale getiriyor. Değişime ayak uydurma konusunda ise çözüm üreten ve işleyişe dair fikir ortaya koyabilen bir ekibe ihtiyaç duyulur. İşte bu kalifiye ekibin oluşmasına hizmet eden kurum da mesleki eğitim merkezleridir’’ dedi. Pekoğlu, "Üretim safhasında kalitenin önemi, satış safhasında müşterinin velinimet olarak görülmesi ve istişare ile yönetim gibi konular, çıraklıktan ustalığa kadar süren dinamik bir eğitim süreci ile mümkün oluyor. Pazarlanan her ürün veya emek, üretenin bilgibirikimini, mesleki karakterini ve sonucunda kalite çıtasını ortaya koymaktadır. Hal böyle olunca her bir çırağın hem bir Ahi gibi, hem de çağın gerektirdiği gibi bir üretici olmaya hazırlanması gerekmektedir. İlimizdeki merkezde verilen eğitimlerle çırak ve kalfalarımız, aldıkları eğitim vesilesi ile sanata içtenlikle bağlanıyor ve mesleki olgunluğa erişiyor. Şehrimizde üretilen birçok kaliteli ürünün, gerek düşünce gerekse hayata geçirme noktasında ustasına dair bu merkezde başlayan iyi bir eğitim hikayesi mutlaka vardır. Alınan eğitimlerle, üretilen malın veya hizmetin güvenilirliği, insan hayatı açısından ne kadar sağlıklı olduğu gibi konular genç zihinlere kazınarak, üretimden tüketiciye kadar uzanan tüm safhalar titizlikle öğretiliyor. Hassasiyetle işlenen sürecin sonunda üretenin de tüketenin de hakkı korunmuş olduğundan alış verişlerde memnuniyet durumu ortaya çıkıyor. Merkezde görevli hocalarımız, kalitenin, her yönüyle kaliteli şahsiyetlerin yetiştirilmesiyle mümkün olacağını bildiklerinden, hem mesleki eğitim, hem kültür, hem de sportif konulardaki tüm birikimlerini öğrencilerine aktarıyorlar” şeklinde konuştu.
Düzenlenen etkinlik, çırak ve kalfalar arasında gerçekleştirilen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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