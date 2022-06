Karaman’da Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen kitap günleri yoğun katılımla devam ediyor. Etkinliğe gelen ziyaretçiler, kitapların yanı sıra yazar ve sanatçılarla da buluşma fırsatı buluyor.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27 Mayıs Cuma günü açılışı gerçekleştirilen 2. Karaman Kitap Günleri, her gün kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği Kitap Günlerinde, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin binlerce eseri okurların beğenisine sunulurken, etkinliğe katılan ünlü yazarlar; söyleşi ve imza etkinliğinde Karamanlılarla bir araya geliyor. 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap Günlerinde, her gün Karamanlı yazarlarla birlikte; 1 Haziran günü Kişisel GelişimciYazar Müjde Aklanoğlu, 2 Haziran günü Yazar Mustafa Yılmaz ve Sinan Yağmur, 3 Haziran günü Yazar Armağan Can, Sümeyra Turanalp ve Tarkan Köylü, 4 Haziran günü Yazar Yunus Meşe ve Ahmet Melih Karauğuz, 5 Haziran günü Yazar Merve Gülcemal Karaman 2. Kitap Günlerine katılacak.

