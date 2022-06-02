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Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da kullandığı otomobilde başından silahla vurularak öldürülen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan, Karaman’da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere cenazesi Karaman’a getirilen Hasan Hüseyin Özkan (27) için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaza Özkan’ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da katıldı. Kılınan namazın ardından Özkan'ın cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.
Hatay’ın Altınözü ilçesi Altınözü Karbeyaz Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen Hüseyin Özkan’ın bekar olduğu ve Sofular Mahallesi EnekSofular karayolunda kullandığı otomobilin içinde tabancayla vurulmuş halde bulunduğu, yürütülen soruşturmada cinayeti işlediği ileri sürülen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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