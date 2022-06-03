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Karaman'da silahlı çatışma: 1 yaralı

DHA

Karaman'da silahlı çatışma: 1 yaralı


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da kent meydanı yakınında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, o sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yaralandı.  
Olay, saat 14.50 sıralarında Aktekke Kent Meydanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli bir minibüs ile meydana gelen ve henüz kimliği belirsiz bir kişiler, yaya kaldırımına doğru ateş açarak uzaklaştı. Yaya kaldırımdaki kimliği belirsiz bir kişi tarafından da minibüse doğru ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada, o sırada kaldırımda ilerleyen ve olayla ilgisi olmayan Ceyhun A. bacağından yaralandı. Yaya olan ve minibüse doğru ateş eden kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ceyhun A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan, husumetli iki grubun birkaç gün içerisinde yine karşı karşıya geldiği öğrenildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-06-03 18:34:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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