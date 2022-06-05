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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da 'Dünya Çevre Günü' etkinliği

İHA

Karaman’da 'Dünya Çevre Günü' etkinliği

Karaman’da Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte doğaya atılan çöpleri topladı.
Dernek üyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Türk Dünyası Kültür Parkı’nda bir araya geldi. Etkinlik öncesi bir açıklama yapan ÇEKUD Karaman İl Temsilcisi Süleyman Çelik, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nün 81 ilde aynı anda kutlandığını söyledi. Doğanın dengesini gözet, çevreni koru ve temiz tut, sloganıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, “Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde yüzlerce sivil toplum kuruluşu bu etkinliğe destek vermektedir. Karaman'da da Atak Gençlik Kulübü gönüllüleri, izcileri ve sporcuları yaklaşık bir saat boyunca doğaya yük olan kirleticiler toplanarak çevreye yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir" dedi.
İl Temsilcisi Çelik’in yaptığı açıklamanın ardından etkinliğe katılanlar ellerinde çöp poşetleri ile piknik alanında mıntıka temizliği yaptı. Temizliğin ardından dermen tarafından etkinliğe katılanlara ekmek arası kavurma ve ayran ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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