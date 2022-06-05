Karaman’da 'Dünya Çevre Günü' etkinliği

Karaman’da Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte doğaya atılan çöpleri topladı.

Dernek üyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Türk Dünyası Kültür Parkı’nda bir araya geldi. Etkinlik öncesi bir açıklama yapan ÇEKUD Karaman İl Temsilcisi Süleyman Çelik, 5 Haziran Dünya

Çevre Günü’nün 81 ilde aynı anda kutlandığını söyledi. Doğanın dengesini gözet, çevreni koru ve temiz tut, sloganıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, “Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde yüzlerce sivil toplum kuruluşu bu etkinliğe destek vermektedir. Karaman'da da Atak Gençlik Kulübü gönüllüleri, izcileri ve sporcuları yaklaşık bir saat boyunca doğaya yük olan kirleticiler toplanarak çevreye yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir" dedi.

İl Temsilcisi Çelik’in yaptığı açıklamanın ardından etkinliğe katılanlar ellerinde çöp poşetleri ile piknik alanında mıntıka temizliği yaptı. Temizliğin ardından dermen tarafından etkinliğe katılanlara ekmek arası kavurma ve ayran ikram edildi.

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