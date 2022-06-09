Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

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Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon yaptı. Resmi ve sivil polislerin katıldığı operasyonda 5 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son 1 hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte düzenlediği iki ayrı operasyonda 16 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 11’i tutuklanmıştı.

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