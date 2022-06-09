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Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon yaptı. Resmi ve sivil polislerin katıldığı operasyonda 5 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son 1 hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte düzenlediği iki ayrı operasyonda 16 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 11’i tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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